Армія рф готова лише до локальних атак, ситуація на фронті істотно не зміниться наступного тижня - Міноборони Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російська армія готова лише до обмежених локальних атак на лінії фронту, згідно зі звітом на основі розвідданих Міністерства оборони Великої Британії, яке вказує, що ситуація на полі бою наступного тижня не зміниться, пише УНН.
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"Малоймовірно, що ситуація суттєво зміниться наступного тижня. Російські сили на даний момент, ймовірно, готові лише до обмежених локальних атак, рідко за участю більш ніж рот військ", - повідомили у британській розвідці.
Деталі
Так, за даними британської розвідки, останніми тижнями ситуація на фронті практично не змінюється. Минулого тижня відбулися мінімальні зміни вздовж лінії фронту. Російські війська на Донбасі, як вказано, підійшли до околиць Бахмута, але не прорвалися до населеного пункту.
У Міноборони Британії зазначають, що росія не робила серйозних зусиль для просування на Запорізькому та Харківському напрямках. Водночас повідомляється, що на південному заході жодна із сторін не просунулася уперед на херсонській лінії фронту. При цьому все більш часті вибухи в тилу російських військ створюють навантаження на російську логістику та авіабази на півдні, вказують у британській розвідці.
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"У найближчі місяці ініціатива перейде до тієї сторони, яка зуміє створити гідні довіри, віддані своїй справі сили для наступальних операцій", - прогнозують у Міноборони Британії.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні досягли вже близько 44,9 тис. осіб, 1907 танків та сотень одиниць військової техніки.