Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых
Киев • УНН
российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства, инфраструктуру и ранив двух пожилых женщин.
В течение суток оккупационные войска рф несколько раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Агрессор целился дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.
Пострадали два человека. Изуродованы 16 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, теплицы, газопроводы, линия электропередач. Повреждены транспортное предприятие и два десятка солнечных панелей
По его словам, обследование пораженных территорий продолжается. Последствия уточняются.
Дополнение
Днем россияне из артиллерии попали по райцентру и Червоногригорьевской громаде. Пострадали две женщины - 65 и 66 лет. Раненым оказали медпомощь.
Также в результате атак произошел пожар в местном кафе. Масштабы ущерба в результате атаки оккупантов уточняется.
Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых
российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства, инфраструктуру и ранив двух пожилых женщин.
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