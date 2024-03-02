Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых

В течение суток оккупационные войска рф несколько раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Агрессор целился дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.

Пострадали два человека. Изуродованы 16 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, теплицы, газопроводы, линия электропередач. Повреждены транспортное предприятие и два десятка солнечных панелей - рассказал глава ОВА.

По его словам, обследование пораженных территорий продолжается. Последствия уточняются.

Дополнение

Днем россияне из артиллерии попали по райцентру и Червоногригорьевской громаде. Пострадали две женщины - 65 и 66 лет. Раненым оказали медпомощь.

Также в результате атак произошел пожар в местном кафе. Масштабы ущерба в результате атаки оккупантов уточняется.