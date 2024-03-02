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Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых

Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 17:25  •  13972 просмотра

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российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства, инфраструктуру и ранив двух пожилых женщин.

В течение суток оккупационные войска рф несколько раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Агрессор целился дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая громады. 

Пострадали два человека. Изуродованы 16 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, теплицы, газопроводы, линия электропередач. Повреждены транспортное предприятие и два десятка солнечных панелей

- рассказал глава ОВА. 

По его словам, обследование  пораженных территорий продолжается. Последствия уточняются.

Дополнение

Днем россияне из артиллерии попали по райцентру и Червоногригорьевской громаде. Пострадали две женщины - 65 и 66 лет. Раненым оказали медпомощь.

Также в результате атак произошел пожар в местном кафе. Масштабы ущерба в результате атаки оккупантов уточняется. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Армія рф атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: є руйнування та двоє поранених
russian army attacks Nikopol district with drones and artillery: there is destruction and two wounded
Новости по теме

Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых

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