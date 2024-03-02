Армія рф з ранку завдає удари по Нікополю та району, є поранені - ОВА
Київ • УНН
Дві жінки отримали поранення, а кафе загорілося внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військ у Нікопольському районі.
Дві жінки отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу з артилерії на Нікопольщині Дніпропетровської області сьогодні з ранку, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Від ранку ворог обстрілює Нікопольщину. З артилерії вгатив по райцентру та Червоногригорівській громаді. Постраждали дві жінки – 65 та 66 років. Їм надали меддопомогу. Лікуватимуться амбулаторно
З його слів, зайнялося кафе. Яких ще збитків завдали окупанти – уточнюють.
Доповнення
Зі слів Лисака, уночі гучно було в кількох районах Дніпропетровщини. В області працювала ППО – оборонці з ПвК "Схід" знищили 3 повітряні цілі. "На Криворіжжі приземлили 2 ракети. У Новомосковському районі – безпілотник", - вказав він.
Нікопольщину вночі, з його слів, окупанти обстрілювали з артилерії. Під ударом була Червоногригорівська громада. І тричі – Марганецька. "Головне, що люди неушкоджені", - зазначив він.
Дніпропетровщина: приземлили 2 ворожі ракети і безпілотник; рф обстріляла Нікопольщину, без жертв 02.03.24, 08:37 • 24812 переглядiв