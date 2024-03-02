Армия рф с утра наносит удары по Никополю и району, есть раненые - ОВА

Две женщины получили ранения в результате вражеского обстрела из артиллерии на Никопольщине Днепропетровской области сегодня с утра, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

С утра враг обстреливает Никопольщину. Из артиллерии ударил по райцентру и Червоногригорьевской громаде. Пострадали две женщины - 65 и 66 лет. Им оказали медпомощь. Будут лечиться амбулаторно - написал Лысак в Telegram.

По его словам, загорелось кафе. Какой еще ущерб нанесли оккупанты - уточняют.

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По словам Лысака, ночью громко было в нескольких районах Днепропетровской области. В области работала ПВО - защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили 3 воздушные цели. "На Криворожье приземлили 2 ракеты. В Новомосковском районе - беспилотник", - указал он.

Никопольщину ночью, по его словам, оккупанты обстреливали из артиллерии. Под ударом была Червоногригорьевская громада. И трижды - Марганецкая. "Главное, что люди невредимы", - отметил он.