Дніпропетровщина: приземлили 2 ворожі ракети і безпілотник; рф обстріляла Нікопольщину, без жертв
Київ • УНН
На Криворіжжі приземлили 2 ракети, а в Новомосковському районі – безпілотник Дніпропетровської області. росіяни відкрили артилерійський обстріл по Нікопольщині, про жертви не повідомляється.
На Дніпропетровщині у Криворіжжі приземлилися 2 ракети, в Новомосковському районі – безпілотник. рф обстріляла Нікопольщину, без постраждали. Про це повідомляє голова Дніпропетровської Сергій Лисак, передає УНН.
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Сьогодні вночі було чути вибухи в кількох районах Дніпропетровщини.
За інформацією ППО, оборонці з ПвК "Схід" знищили повітряні цілі.
На Криворіжжі приземлили 2 ракети, а в Новомосковському районі – безпілотник.
росіяни відкрили артилерійський обстріл по Нікопольщині, зазнали удару Червоногригорівська громада та тричі Марганецька.
На щастя, обійшлося без жертв.
Дніпропетровщина: росіяни запустили три дрони на Нікополь, та били ракетами по Криворізькому району, є влучання01.03.24, 19:30 • 27848 переглядiв