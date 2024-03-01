Дніпропетровщина: росіяни запустили три дрони на Нікополь, та били ракетами по Криворізькому району, є влучання
Київ • УНН
Росіяни тричі атакували безпілотниками Нікополь і завдали ракетного удару по Кривому Рогу, але захисники збили ракету і обійшлося без жертв.
Росіяни тричі атакували дронами Нікополь. Наслідки обстрілу ще уточнюються. Крім того, під час ракетної атаки на Криворіжжя було влучання. Про це написав очільник Дніпроптеровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Ворожі війська тричі протягом дня атакували дронами-камікадзе Нікопольщину. Усі БпЛА скерували на районний центр. Наслідки уточнюються.
Голова ОВА також повідомив, що пообіді захисники збили над Криворіжжям крилату ракету росіян. Зауваживши, що від час цієї атаки було і влучання. Втім минулось без жертв.
Пообіді захисники збили над Криворіжжям крилату ракету. Було і влучання. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.