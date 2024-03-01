Днепропетровщина: россияне запустили три дрона на Никополь, и били ракетами по Криворожскому району, есть попадания

Россияне трижды атаковали дронами Никополь. Последствия обстрела еще уточняются. Кроме того, во время ракетной атаки на Криворожье было попадание. Об этом написал глава Днепроптеровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вражеские войска трижды в течение дня атаковали дронами-камикадзе Никопольщину. Все БпЛА направили на районный центр. Последствия уточняются. - написал Лысак.

Председатель ОВА также сообщил, что после обеда защитники сбили над Криворожьем крылатую ракету россиян. Заметив, что во время этой атаки было и попадание. Впрочем, обошлось без жертв.