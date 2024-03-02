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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Армія рф атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: є руйнування та двоє поранених

Київ • УНН

 • 33945 перегляди

російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області України за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши приватні будинки, господарські будівлі, транспортні засоби, інфраструктуру та поранивши двох літніх жінок.

Армія рф атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: є руйнування та двоє поранених

Протягом доби окупаційні війська рф декілька разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. 

Постраждали дві людини. Понівечені 16 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач. Пошкоджені транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей

- розповів очільник ОВА. 

За його словами, обстеження  уражених територій триває. Наслідки уточнюються.

Доповнення

Вдень росіян з артилерії поцілили по райцентру та Червоногригорівській громаді. Постраждало дві жінки - 65 та 66 років. Пораненим надали меддопомогу.

Також внаслідок атак сталась пожежа в місцевому кафе. Масштаби збитків внаслідок атаки окупантів уточнюється. 

Дніпропетровщина: приземлили 2 ворожі ракети і безпілотник; рф обстріляла Нікопольщину, без жертв 02.03.24, 08:37 • 24812 переглядiв

Володимир Омельченко

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