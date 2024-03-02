Армія рф атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: є руйнування та двоє поранених
Київ • УНН
російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області України за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши приватні будинки, господарські будівлі, транспортні засоби, інфраструктуру та поранивши двох літніх жінок.
Протягом доби окупаційні війська рф декілька разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.
Постраждали дві людини. Понівечені 16 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач. Пошкоджені транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей
За його словами, обстеження уражених територій триває. Наслідки уточнюються.
Доповнення
Вдень росіян з артилерії поцілили по райцентру та Червоногригорівській громаді. Постраждало дві жінки - 65 та 66 років. Пораненим надали меддопомогу.
Також внаслідок атак сталась пожежа в місцевому кафе. Масштаби збитків внаслідок атаки окупантів уточнюється.
Дніпропетровщина: приземлили 2 ворожі ракети і безпілотник; рф обстріляла Нікопольщину, без жертв 02.03.24, 08:37 • 24812 переглядiв