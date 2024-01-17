Армия рф атаковала Берислав, трое раненых

Российские войска сегодня в очередной раз ударили по Бериславу в Херсонской области, известно о трех пострадавших, среди которых супруги, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

армия рф ударила по Бериславу. Трое пострадавших. У 60-летней женщины взрывная травма и ранение головы. Такие же ранения получил ее муж, в возрасте 62 года. Супруги находились в собственном доме во время атаки. Взрывную травму и ранение руки получил 54-летний мужчина - написал Прокудин в Telegram.

Все пострадавшие получили медицинскую помощь, отметил он.

Напомним

Из-за сегодняшнего обстрела российскими войсками Херсона, предварительно, один человек погиб, еще один - получил ранения.