Армия рф атаковала Берислав, трое раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали Берислав Херсонской области, в результате чего три человека получили ранения. По словам Александра Прокудина, пострадавшим, среди которых супруги в возрасте 60 лет и 54-летний мужчина, была оказана медицинская помощь.
Российские войска сегодня в очередной раз ударили по Бериславу в Херсонской области, известно о трех пострадавших, среди которых супруги, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
армия рф ударила по Бериславу. Трое пострадавших. У 60-летней женщины взрывная травма и ранение головы. Такие же ранения получил ее муж, в возрасте 62 года. Супруги находились в собственном доме во время атаки. Взрывную травму и ранение руки получил 54-летний мужчина
Все пострадавшие получили медицинскую помощь, отметил он.
Напомним
Из-за сегодняшнего обстрела российскими войсками Херсона, предварительно, один человек погиб, еще один - получил ранения.
Армия рф атаковала Берислав, трое раненых
Российские войска атаковали Берислав Херсонской области, в результате чего три человека получили ранения. По словам Александра Прокудина, пострадавшим, среди которых супруги в возрасте 60 лет и 54-летний мужчина, была оказана медицинская помощь.
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