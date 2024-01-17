Армія рф атакувала Берислав, троє поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували Берислав Херсонської області, в результаті чого троє людей отримали поранення. За словами Олександра Прокудіна, потерпілим, серед яких подружжя у віці 60 років та 54-річний чоловік, була надана медична допомога.
Російські війська сьогодні вчергове вдарили по Бериславу у Херсонській області, відомо про трьох постраждалих, серед яких подружжя, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
армія рф вдарила по Бериславу. Троє постраждалих. У 60-річної жінки вибухова травма та поранення голови. Такі ж поранення одержав її чоловік, віком 62 роки. Подружжя знаходилося у власному будинку під час атаки. Вибухову травму та поранення руки дістав 54-річний чоловік
Усі постраждалі отримали медичну допомогу, зазначив він.
Нагадаємо
Через сьогоднішній обстріл російськими військами Херсона, попередньо, одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.