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Армія рф атакувала Берислав, троє поранених

Армія рф атакувала Берислав, троє поранених

Київ • УНН

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Російські війська атакували Берислав Херсонської області, в результаті чого троє людей отримали поранення. За словами Олександра Прокудіна, потерпілим, серед яких подружжя у віці 60 років та 54-річний чоловік, була надана медична допомога.

Російські війська сьогодні вчергове вдарили по Бериславу у Херсонській області, відомо про трьох постраждалих, серед яких подружжя, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

армія рф вдарила по Бериславу. Троє постраждалих. У 60-річної жінки вибухова травма та поранення голови. Такі ж поранення одержав її чоловік, віком 62 роки. Подружжя знаходилося у власному будинку під час атаки. Вибухову травму та поранення руки дістав 54-річний чоловік

- написав Прокудін у Telegram.

Усі постраждалі отримали медичну допомогу, зазначив він.

Нагадаємо

Через сьогоднішній обстріл російськими військами Херсона, попередньо, одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Юлія Шрамко

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