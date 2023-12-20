Армия рф 190 раз за сутки обстреляла Запорожскую область, осуществила 44 БПЛА-атаки
Российские войска совершили 190 атак, в том числе 44 удара с БПЛА в Запорожской области; были повреждены два здания, но жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
"Киевстар" сообщил о проблемах со связью в ряде городов на западе и юге Украины
Киевстар работает над решением проблем со связью в западной и южной Украине.
В небе над Одесской областью ночью уничтожили четыре "шахеды"
Украинские силы обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника над Одесской областью во время ночной атаки, при этом в зоне ответственности не было зафиксировано ни одного попадания.
Над Херсонской областью сбили 6 "шахедов", из-за ударов рф 16 раненых, из них 4 - дети
Украинская противовоздушная оборона сбила шесть беспилотников "шахед" над Херсонской областью, а российские обстрелы ранили 16 человек, в том числе четырех детей.
Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен
Как сообщил Олег Синегубов, в результате ракетного обстрела Харькова были повреждены жилой объект и транспортная компания.
В Кировоградской области ночью во время атаки рф дронами работала ПВО - ОВА
По словам главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, в течение ночи противовоздушная оборона работала в Кировоградской области.
В Хмельницкой области ночью обезвредили два "шахеда" - ОВА
Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области ночью обезвредили два беспилотника "шахед".
россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову, досталось транспортному депо - мэр
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в районе, наиболее пострадавшем от обстрела, сообщил мэр Игорь Терехов. На месте происшествия работают спасатели, информация о жертвах и повреждениях пока не поступала.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 349 тысяч
По данным Вооруженных сил Украины, с февраля 2022 года российские войска понесли потери в Украине примерно 349 190 человек личного состава и 5 814 танков.
В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов"
Украинские войска уничтожили 18 из 19 беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками из Крыма.