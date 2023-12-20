Армия рф 190 раз за сутки обстреляла Запорожскую область, осуществила 44 БПЛА-атаки

Российские войска за прошедшие сутки 190 раз атаковали Запорожскую область, в частности, выпустили 44 беспилотника, есть повреждения, сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки враг нанес 190 ударов по 21 населенному пункту - мирные жители не пострадали - сообщил Малашко в Telegram.

Детали

19 декабря оккупанты совершили 44 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодаровке, Новоандреевке, Красном, Малой Токмачке, Роботино, Полтавке, Левадном и Новоданиловке, 5 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки, а также авиационный удар по Орехову.

140 вражеских артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Чаривного, Белогорья, Полтавки, Гуляйпольского, Преображенки, Плавней, Лобкового, Пятихаток, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Поступило 2 сообщения о повреждении жилых домов и хозяйственных построек - указал председатель ОВА.

Над Херсонской областью сбили 6 "шахедов", из-за ударов рф 16 раненых, из них 4 - дети