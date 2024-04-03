"Армия дронов" за неделю поразила 20 российских танков - Федоров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  78482 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  124423 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  126712 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123278 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  113982 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100117 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

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Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119991 просмотра

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  118049 просмотра

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  458706 просмотра

"Армия дронов" за неделю поразила 20 российских танков - Федоров

За прошедшую неделю ударные роты БпЛА из "Армии дронов" уничтожили 20 российских танков, 39 боевых бронированных машин, 66 орудий и 9 складов.

Война •   •  15553 просмотра
"Армия дронов" за неделю поразила 20 российских танков - Федоров

рф нанесла ракетный удар по Сумской области: есть погибший, среди пострадавших - четырехлетний мальчик

В результате российского ракетного удара по Краснопольской общине в Сумской области один человек погиб и двое получили ранения, в том числе четырехлетний мальчик.

Общество •   •  15418 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Сумской области: есть погибший, среди пострадавших - четырехлетний мальчик

Каким будет размер выплат алиментов в 2024 году

В 2024 году минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка в Украине увеличился до 1 281,5 грн для детей в возрасте до 6 лет и 1 598 грн для детей в возрасте от 6 до 18 лет в связи с ростом прожиточного минимума.

Общество •   •  11686 просмотра
Каким будет размер выплат алиментов в 2024 году

ГБР сообщило о подозрении за преступления против нацбезопасности более тысячи человек с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения россии Государственное бюро расследований сообщило 1072 лицам о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности, направило в суд 768 обвинительных актов, а некоторые задержанные уже получили сроки заключения.

Война •   •  13752 просмотра
ГБР сообщило о подозрении за преступления против нацбезопасности более тысячи человек с начала полномасштабного вторжения

Зеленский: рф в марте выпустила по Украине более 400 ракет, 600 "шахедов" и 3000 КАБов

Только в марте российские войска применили более 400 ракет, 600 "шахедов" и 3000 управляемых авиабомб, терроризируя различные украинские города и приграничные населенные пункты, а Харьков ежедневно подвергается ракетным, беспилотным и авиабомбовым атакам, что разрушает критически важную инфраструктуру и жилые дома, и это подчеркивает насущную потребность в надежных системах противовоздушной обороны для защиты жизней и городов Украины, отметил Зеленский.

Война •   •  13823 просмотра
Зеленский: рф в марте выпустила по Украине более 400 ракет, 600 "шахедов" и 3000 КАБов

Пьяный водитель с 2-летним ребенком в салоне убегал от патрульных, но вылетел на бордюр - полиция

Пьяный водитель с 2-летним ребенком в машине пытался скрыться от полиции, не справился с управлением и врезался в бордюр и рекламный щит в Черновцах.

Криминал и ЧП •   •  11319 просмотра
Пьяный водитель с 2-летним ребенком в салоне убегал от патрульных, но вылетел на бордюр - полиция

Думал, что гранты выигрывают только "свои": как кондитер с Киевщины начал создавать украинские макароны

Артем Розкокоха, кондитер из Барышевки Киевской области, получил грантовую поддержку от благотворительного фонда "МХП - Громаді". На полученные средства начал бизнес по производству макарон.

Общество •   •  11913 просмотра
Думал, что гранты выигрывают только "свои": как кондитер с Киевщины начал создавать украинские макароны

На Луганщине оккупанты увольняют шахтеров и позволили "предпринимателям" уклоняться от уплаты налогов

Во временно оккупированной Луганской области увольняют работников шахт, а власть так называемой "лнр" позволяет "предпринимателям" избегать уплаты налогов.

Война •   •  13266 просмотра
На Луганщине оккупанты увольняют шахтеров и позволили "предпринимателям" уклоняться от уплаты налогов

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп.

Экономика •   •  53317 просмотра
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 китайских самолетов вокруг острова

Вокруг Тайваня заметили 30 самолетов китайской армии. 20 из них приблизились на опасно близкое расстояние к северной части острова, где находится столица.

Новости Мира •   •  12481 просмотра
Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 китайских самолетов вокруг острова