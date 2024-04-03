"Армия дронов" за неделю поразила 20 российских танков - Федоров

Операторы ударных подразделений, действующих в рамках проекта "Армия дронов", на прошлой неделе поразили 20 танков врага, 39 боевых бронированных машин, 66 пушек и 9 складов. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Минус российские танки, склады и грузовики - на фронте работают ударные подразделения БпЛА. Только за прошедшую неделю украинские дроны поразили 20 российских танков, 39 боевых бронированных машин, 66 пушек и 9 складов, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, с помощью БПЛА в период с 25 марта по 2 апреля было выведено из строя 19 единиц радиотехнического оборудования, 75 грузовиков, 12 САУ. А также наши подразделения поразили 147 вражеских солдат.

Военные получают беспилотники в рамках государственной программы Армия дронов. Благодаря еженедельной статистике видим, какие подразделения действительно эффективно используют "птичек", и поэтому именно они должны получать больше беспилотников. Качественный фидбек позволяет эффективнее распределять дроны, ведь есть понимание, на какое направление какие беспилотники нужны, учитывая частоты и дальность полета, - сообщил Федоров.

Он также отметил, что после встречи чиновников с военными у Президента приоритетная задача для государства - быстрая логистика, радиочастотное планирование и наращивание производства боеприпасов для дронов.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины с начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 444 370 человек личного состава и 7009 танков.

