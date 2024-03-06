Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана
Киев • УНН
Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.
Армения уведомила россию о намерении вывода из аэропорта "Звартноц" в Ереване российских пограничников. Об этом сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Об этом сообщает News.am, пишет УНН.
Детали
Позиция Армении заключается в том, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести свою службу в аэропорту "Звартноц".
У Армении есть четкая позиция по этому поводу, о чем она уведомила россию официальным письмом,
На вопрос журналистов, почему этот вопрос возник сейчас, секретарь Совбеза ответил: "В период независимости Армения приобретает возможности в разных направлениях. В настоящее время Армения имеет полную возможность осуществлять полный надзор за аэропортом".
Напомним
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.
Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана
Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.
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