Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана

Армения уведомила россию о намерении вывода из аэропорта "Звартноц" в Ереване российских пограничников. Об этом сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Об этом сообщает News.am, пишет УНН.

Детали

Позиция Армении заключается в том, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести свою службу в аэропорту "Звартноц".

У Армении есть четкая позиция по этому поводу, о чем она уведомила россию официальным письмом, -заявил Григорян.

На вопрос журналистов, почему этот вопрос возник сейчас, секретарь Совбеза ответил: "В период независимости Армения приобретает возможности в разных направлениях. В настоящее время Армения имеет полную возможность осуществлять полный надзор за аэропортом".

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.