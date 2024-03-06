Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  104848 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  120833 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  113239 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  107476 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  106315 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  106444 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  172400 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  214920 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  162962 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186700 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана

Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 16:16  •  10038 просмотра

Read in English

Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.

Армения уведомила россию о намерении вывода из аэропорта "Звартноц" в Ереване российских пограничников. Об этом сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Об этом сообщает News.am, пишет УНН.

Детали

Позиция Армении заключается в том, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести свою службу в аэропорту "Звартноц".

У Армении есть четкая позиция по этому поводу, о чем она уведомила россию официальным письмом,

-заявил Григорян.

На вопрос журналистов, почему этот вопрос возник сейчас, секретарь Совбеза ответил: "В период независимости Армения приобретает возможности в разных направлениях. В настоящее время Армения имеет полную возможность осуществлять полный надзор за аэропортом".

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
nikol-pashinyanНикол Пашинян
indiyaИндия
yerevanЕреван
armeniyaАрмения
frantsiyaФранция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Вірменія вимагає від рф вивести прикордонників з аеропорту Єревана
Armenia demands that Russia withdraw border guards from Yerevan airport
Новости по теме

Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана

Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.

Новости Мира •   •  10038 просмотра
Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана

Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии

Премьер-министр Греции Мицотакис выразил поддержку мирной формуле Украины из 10 пунктов и заявил, что Греция примет участие в предстоящем глобальном мирном саммите в Швейцарии, чтобы поддержать мир в Украине и Европе.

Война •   •  14184 просмотра
Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии

Из-за санкций россияне начали использовать в своих ракетах компоненты микроэлектроники собственного производства - СМИ

россияне начали оснащать свои ракеты микроэлектронными компонентами отечественного производства, вероятно, из-за западных санкций.

Война •   •  14108 просмотра
Из-за санкций россияне начали использовать в своих ракетах компоненты микроэлектроники собственного производства - СМИ

Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

Украина и Греция готовят двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности, чтобы уменьшить возможности России финансировать агрессию.

Война •   •  16179 просмотра
Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.

Новости Мира •   •  12738 просмотра
Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США

Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ

Торговый центр в Никополе загорелся после обстрела российскими войсками, о жертвах обстрела пока не сообщается.

Война •   •  16526 просмотра
Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ

Двум соратникам Аксенова, которые распространяли российскую пропаганду, объявили подозрение

Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум российским пропагандистам за поддержку российского вторжения в Крым и распространение кремлевской пропаганды.

Война •   •  18492 просмотра
Двум соратникам Аксенова, которые распространяли российскую пропаганду, объявили подозрение

Сейчас большинство лиц, находящихся в тюрьмах страны, имеют доступ к бомбоубежищам - Костин

По словам Генерального прокурора Андрея Костина, большинство заключенных в Украине имеют доступ к бомбоубежищам, поскольку страна работает над адаптацией своей пенитенциарной системы к условиям военного времени.

Общество •   •  16427 просмотра
Сейчас большинство лиц, находящихся в тюрьмах страны, имеют доступ к бомбоубежищам - Костин

Зеленский и премьер Греции в Одессе почтили память погибших 2 марта

Президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис почтили память 12 человек, среди которых 5 детей, погибших в результате удара российских "шахидов" по дому в Одессе 2 марта.

Война •   •  13558 просмотра
Зеленский и премьер Греции в Одессе почтили память погибших 2 марта

НАТО и Украина обсудили как помочь украинским женщинам в ВСУ и улучшить их возможности

Представители НАТО обсудили с заместителем министра обороны Украины возможности помощи и расширения прав и возможностей украинских женщин, которые служат в вооруженных силах страны.

Война •   •  15397 просмотра
НАТО и Украина обсудили как помочь украинским женщинам в ВСУ и улучшить их возможности