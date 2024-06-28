Армения присоединится к саммиту НАТО Вашингтоне, который состоится 9-11 июля по случаю 75-летия Альянса. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, пишет Арменпресс, передает УНН.

Детали

По словам Бадалян, Армения получила приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне "в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса".

Армения (…) подтвердила свое участие.Других соглашений пока нет - добавила пресс-секретарь МИД Армении.

Напомним

Соединенные Штаты пригласили министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских стран на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в следующем месяце.