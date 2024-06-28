Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля по случаю 75-летия Альянса, подтвердила спикер МИД Армении Ани Бадалян.
Армения присоединится к саммиту НАТО Вашингтоне, который состоится 9-11 июля по случаю 75-летия Альянса. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, пишет Арменпресс, передает УНН.
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По словам Бадалян, Армения получила приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне "в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса".
Армения (…) подтвердила свое участие.Других соглашений пока нет
Напомним
Соединенные Штаты пригласили министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских стран на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в следующем месяце.