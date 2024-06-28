Вірменія візьме участь у липневому саміті НАТО у Вашингтоні
Київ • УНН
Вірменія візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня з нагоди 75-річчя Альянсу, підтвердила речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян.
Вірменія долучиться до саміту НАТО Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня з нагоди 75-річчя Альянсу. Про це заявила речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян, пише Арменпресс, передає УНН.
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За словами Бадалян, Вірменія отримала запрошення на саміт НАТО у Вашингтоні "у форматі партнерів, а також в інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу".
Вірменія (...) підтвердила свою участь. Інших домовленостей наразі немає
Нагадаємо
Сполучені Штати запросили міністрів закордонних справ Ізраїлю та кількох арабських країн на саміт НАТО, який пройде у Вашингтоні наступного місяця.