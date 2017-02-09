Археологи нашли пещеру, где хранились свитки Мертвого моря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили новую пещеру, где когда-то хранились свитки Мертвого моря - древние манускрипты, известные также как Кумранские рукописи, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что это первая подобная находка за 60 лет. Пещеру обнаружили в скале в Иудейской пустыне.
Самых свитков в пещере не нашли. Археологи говорят, что свитки, возможно, забрали бедуинские племена в 1950-х годах. Эту теорию подтверждает то, что ученые нашли в пещере куски металлической кирки, датированные серединой ХХ века.
В пещере нашли емкости для хранения, фрагменты обертки и кожаные веревки, которыми могли быть обмотаны манускрипты.
Археологи также нашли в пещере обработанный узором сердолик - полудрагоценный камень - свидетельство того, что в пещере могли жить доисторические люди.
Свитки Мертвого моря датируют IV веком до н.э.
В общем археологи обнаружили более 800 рукописей - на иврите, частично - на арамейском языке и в греческом переводе, написанных на коже или папирусе.
Они содержат много библейских текстов, а также светские произведения о жизни в I и II тысячелетиях до н.э.
Как сообщал УНН, корабль времен Римской империи обнаружили испанские археологи.