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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Археологи нашли пещеру, где хранились свитки Мертвого моря

Киев • УНН

 • 15713 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили новую пещеру, где когда-то хранились свитки Мертвого моря - древние манускрипты, известные также как Кумранские рукописи, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Археологи нашли пещеру, где хранились свитки Мертвого моря

Отмечается, что это первая подобная находка за 60 лет. Пещеру обнаружили в скале в Иудейской пустыне.

Самых свитков в пещере не нашли. Археологи говорят, что свитки, возможно, забрали бедуинские племена в 1950-х годах. Эту теорию подтверждает то, что ученые нашли в пещере куски металлической кирки, датированные серединой ХХ века.

В пещере нашли емкости для хранения, фрагменты обертки и кожаные веревки, которыми могли быть обмотаны манускрипты.

Археологи также нашли в пещере обработанный узором сердолик - полудрагоценный камень - свидетельство того, что в пещере могли жить доисторические люди.

Свитки Мертвого моря датируют IV веком до н.э.

В общем археологи обнаружили более 800 рукописей - на иврите, частично - на арамейском языке и в греческом переводе, написанных на коже или папирусе.

Они содержат много библейских текстов, а также светские произведения о жизни в I и II тысячелетиях до н.э.

Как сообщал УНН, корабль времен Римской империи обнаружили испанские археологи.

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