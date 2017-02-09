Археологи знайшли печеру, де зберігалися сувої Мертвого моря
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Археологи Єврейського університету в Єрусалимі виявили нову печеру, де колись зберігалися сувої Мертвого моря - древні манускрипти, відомі також як Кумранські рукописи, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що це перша така знахідка за понад 60 років. Печеру виявили у скелі в Юдейській пустелі.
Самих сувоїв у печері не знайшли. Археологи кажуть, що сувої, можливо, забрали бедуїнські племена у 1950-х роках. Цю теорію підтверджує те, що науковці знайшли у печері шматки металевої кирки, датовані серединою ХХ сторіччя.
У печері знайшли ємності для зберігання, фрагменти обгортки і шкіряні мотузки, якими могли бути обмотані манускрипти.
Археологи також знайшли у печері оброблений візерунком сердолік - напівкоштовний камінь - свідчення того, що у печері могли жити доісторичні люди.
Сувої Мертвого моря датують IV сторіччям до н.е.
Загалом археологи виявили понад 800 рукописів - на івриті, частково - арамейською мовою та у грецькому перекладі, написаних на шкірі або папірусі.
Вони містять багато біблійних текстів, а також світські твори про життя у І й ІІ тисячоліттях до н.е.
Як повідомляв УНН, корабель часів Римської імперії виявили іспанські археологи.