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Аргентинский полузащитник перешел в состав клуба УПЛ

Киев • УНН

 • 12421 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Аргентинский полузащитник Фабрицио Альваренга поставил подпись под контрактом с донецким клубом сроком на два года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр команды.

Аргентинский полузащитник перешел в состав клуба УПЛ

За новую команду Альваренга будет выступать под 18-м номером.

Альваренга является воспитанником ФК “Велес Сарсфилд”. Клуб располагается на западной окраине Буэнос-Айреса. Фабрицио прошел в команде все ступени развития до первой команды. В дальнейшем футболист трижды отдавался в аренду. За свою карьеру 24-летний Фабрисио успел поиграть за бразильские “Параненсе” и “Куритиба”, и аргентинский “Депортиво Морон”.

В составе “Депортиво” в прошлом сезоне Второй лиги Аргентины хавбек провел 21 матч и отметился тремя голами.

Как писал УНН, два игрока “Динамо” также перешли в “Олимпик”.

Украинские Национальные Новости

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