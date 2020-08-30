Аргентинский полузащитник перешел в состав клуба УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Аргентинский полузащитник Фабрицио Альваренга поставил подпись под контрактом с донецким клубом сроком на два года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр команды.
За новую команду Альваренга будет выступать под 18-м номером.
Альваренга является воспитанником ФК “Велес Сарсфилд”. Клуб располагается на западной окраине Буэнос-Айреса. Фабрицио прошел в команде все ступени развития до первой команды. В дальнейшем футболист трижды отдавался в аренду. За свою карьеру 24-летний Фабрисио успел поиграть за бразильские “Параненсе” и “Куритиба”, и аргентинский “Депортиво Морон”.
В составе “Депортиво” в прошлом сезоне Второй лиги Аргентины хавбек провел 21 матч и отметился тремя голами.
Как писал УНН, два игрока “Динамо” также перешли в “Олимпик”.