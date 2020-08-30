Аргентинський півзахисник перейшов до складу клубу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Аргентинський півзахисник Фабріціо Альваренга поставив підпис під контрактом з донецьким клубом строком на два роки. Про це інформує УНН з посиланням на пресцентр команди.
За нову команду Альваренга виступатиме під 18-м номером.
Альваренга є вихованцем ФК “Велес Сарсфілд”. Клуб розташовується на західній околиці Буенос-Айреса. Фабріціо пройшов в команді всі щаблі розвитку аж до першої команди. Надалі футболіст тричі віддавався в оренду. За свою кар’єру 24-річний Фабрісіо встиг пограти за бразильські “Параненсе” і “Курітіба”, і аргентинський “Депортіво Морон”.
У складі “Депортіво” в минулому сезоні Другої ліги Аргентини хавбек провів 21 матч і відзначився трьома голами.
Як писав УНН, два гравці “Динамо” також перейшли до “Олімпіку”.