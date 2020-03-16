Аргентина закрыла границу из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Власти Аргентины приняли решение закрыть границы страны для нерезидентов, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Аргентина закроет свои границы на 15 дней для нерезидентов, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - цитируют в издании президента Альберто Фернандеса.
По его словам, занятия в государственных и частных школах будут приостановлены до 31 марта. Национальные парки также будут закрыты.
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В Аргентине сейчас зарегистрировано 56 случаев коронавируса, еще в субботу их было 45.
Напомним, что на 5:50 понедельника, 16 марта, общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляла 6513 человек.