Россия закрыла границу с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Правительство России решило закрыть границу с Беларусью для передвижения людей на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других предупредительных шагов", - сказал Мишустин.
По его словам, российское правительство "и дальше будет делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, прежде всего, массового распространения коронавируса".
Напомним, Украина закрыла границу для иностранцев.