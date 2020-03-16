Росія закрила кордон з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд Росії вирішив закрити кордон з Білоруссю для пересування людей на фоні поширення коронавірусу. Про це повідомив російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін у понеділок, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми також ухвалили рішення про закриття кордону з Білоруссю для переміщення людей, зробили низку інших попереджувальних кроків", - сказав Мішустін.
З його слів, російський уряд "і далі буде робити все для захисту нашої країни від цієї нової загрози, діяти на випередження, вживати вичерпних заходів, щоб не допустити, передусім, масового поширення коронавірусу".
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