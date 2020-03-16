Аргентина закрила кордон через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Влада Аргентини ухвалила рішення закрити кордони країни для нерезидентів, щоб не допустити поширення коронавірусу. Про це заявив президент Аргентини Альберто Фернандес, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Аргентина закриє свої кордони на 15 днів для нерезидентів, щоб запобігти поширенню коронавірусу”, — цитують у виданні президента Альберто Фернандеса.
За його словами, заняття у державних і приватних школах будуть припинені до 31 березня. Національні парки також будуть закриті.
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В Аргентині наразі зареєстровано 56 випадків коронавірусу, ще в суботу їх було 45.
Нагадаємо, що станом на 5:50 понеділка, 16 березня, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, в світі становила 6513 осіб.