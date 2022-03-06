Арестович: российские войска сосредоточили свои силы на линии Херсон-Николаев

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"По моей информации, сейчас началась очередная волна ракетно-авиационных ударов. И как всегда, с наступлением темноты. Главное, выяснилось, главное направление оперативных усилий оперативника - это линия Херсон-Николаев. Там отчаянно пытаются идти на штурм Харькова, но Харьков отбивается", - сообщил Арестович.

На вопрос, почему оккупанты выбрали именно линию Херсон-Николаев, он сказал: "Я думаю, у них так называемая "бессарабская операция" целью. И голубая мечта РФ - забрать Николаев и Одессу и отрезать Украину от моря. И она провалится. Еще не родились люди, которые взяли Одессу в 21 веке".

Напомним

На подходе к Киеву концентрируется большое количество российского войска и техники.