Арестович: російські війська зосередили свої сили на лінії Херсон-Миколаїв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські війська зосередили свої сили на лінії Херсон-Миколаїв. Окупанти мають на меті забрати Миколаїв і Одесу й відрізати Україну від моря. Про це він заявив під час телемарафону, передає УНН.
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"За моєю інформацією, зараз почалася чергова хвиля ракетно-авіаційних ударів. І як завжди, із настанням темряви. Головне, з'ясувалося, головний напрямок оперативних зусиль оперативника - це лінія Херсон-Миколаїв. Там відчайдушно намагаються йти на штурм Харкова, але Харків відбивається", - повідомив Арестович.
На запитання, чому окупанти обрали саме лінію Херсон-Миколаїв, він сказав: "Я думаю, у них так звана "бессарабська операція" на меті. І блакитна мрія РФ - забрати Миколаїв і Одесу і відрізати Україну від моря. І вона провалиться. Ще не народилися люди, які взяли Одесу у 21 столітті".
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На підході до Києва концентрується велика кількість російського війська і російської техніки.