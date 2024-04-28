Арест заместителя минобороны россии тимура иванова ставит шойгу в невыгодное положение перед ожидаемой сменой правительства - FT

Демонстративный арест и суд над заместителем минобороны россии тимура иванова намекает на такую же судьбу для министра обороны рф сергея шойгу и ставит его в не выгодном свете перед сменой правительства. Такое мнение высказал источник Financial Times, который близок к министерству обороны россии, пишет УНН.

Детали

На этой неделе заместитель министра обороны рф тимур иванов посетил заседание высшего военного руководства, сидя отдельно от своего начальника в форме высокопоставленного чиновника. Впоследствии его арестовали по подозрению в коррупции и отправили в суд в той же форме, угрожая ему длительным заключением.

Арест иванова, который долгое время был известен своим роскошным стилем жизни, стал серьезным ударом по его наставнику, министру обороны сергею шойгу, особенно на фоне предполагаемых правительственных перестановок, пишет издание.

В статье говорится, что из-за определенных военных успехов россии против Украины, команда шойгу казалась "на взлете". Однако, с новым сроком владимира путина в следующем месяце и ожидаемой ротацией в кабинете министров, обостряется борьба за власть в кулуарах.

Арест Иванова, указывает на изменение обстоятельств для сергея шойгу, отметил источник Financial Times, близкий к министерству обороны россии. Это изменение особенно ощутимо, учитывая впечатляющий способ, которым иванова доставили в суд.

"Если бы они хотели просто ослабить шойгу, могли бы уволить иванова сначала, что демонстрировало бы борьбу с коррупцией. вместо этого, иванова арестовали в форме прямо после заседания коллегии минобороны, где он сидел рядом с шойгу. "Это все сценарий", - добавил источник, намекая на целенаправленный удар по шойгу.

Напомним

Заместитель министра обороны россии тимур иванов был арестован за государственную измену после того, как главное управление разведки Министерства обороны Украины получило доступ к его конфиденциальной информации из-за кибератаки.