Арешт заступника міноборони росії тимура іванова ставить шойгу в невигідне становище перед очікуваною зміною уряду - FT
Київ • УНН
Арешт і суд над заступником міністра оборони росії тимуром івановим натякає на несприятливу долю міністра оборони сергія шойгу напередодні очікуваної зміни уряду.
Демонстративний арешт та суд над заступника міноборони росії тимура іванова натякає на таку ж долю для міністр оборони рф сергія шойгу та ставить його у не вигідному світлі перед зміною уряду. Таку думку висловило джерело Financial Times, яке близьке до міністерства оборони росії, пише УНН.
Деталі
Цього тижня заступник міністра оборони рф тимур іванов відвідав засідання вищого військового керівництва, сидячи окремо від свого начальника у формі високопосадовця. Згодом його арештували за підозрою в корупції і відправили до суду в тій самій формі, загрожуючи йому довготривалим ув'язненням.
Арешт іванова, який довгий час був відомим своїм розкішним стилем життя, став серйозним ударом по його наставнику, міністру оборони сергію шойгу, особливо на фоні передбачуваних урядових перестановок, пише видання.
У статті йдеться, що через певні військові успіхи росії проти України, команда шойгу здавалася "на злеті". Однак, з новим терміном володимира путіна наступного місяця та очікуваною ротацією в кабінеті міністрів, загострюється боротьба за владу у кулуарах.
Арешт іванова, вказує на зміну обставин для сергія шойгу, зазначило джерело Financial Times, близьке до міністерства оборони росії. Ця зміна особливо відчутна з огляду на вражаючий спосіб, у який іванова доставили до суду.
"Якби вони хотіли просто послабити шойгу, могли б звільнити іванова спочатку, що демонструвало б боротьбу з корупцією.Замість цього, іванова заарештували у формі прямо після засідання колегії міноборони, де він сидів поруч з шойгу. "Це все сценарій", - додало джерело, натякаючи на цілеспрямований удар по шойгу.
Нагадаємо
Заступник міністра оборони росії тимур іванов був заарештований за державну зраду після того, як головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало доступ до його конфіденційної інформації через кібератаку.