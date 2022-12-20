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Канада хочет направить арестованные активы олигарха Абрамовича на восстановление Украины

Канада хочет направить арестованные активы олигарха Абрамовича на восстановление Украины

Киев • УНН

 • 504211 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Канада начинает процесс конфискации арестованных активов российского подсанкционного олигарха Романа Абрамовича. Речь идет о 26 млн. долларов США, которые планируют направить на восстановление Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады, передает УНН.

Цитата

“В случае конфискации, полученные средства могут быть использованы для восстановления Украины и компенсации жертвам незаконного и неоправданного вторжения путинского режима”, — сообщает МИД Канады.

Подробности

Подсанкционные активы принадлежат компании Абрамовичу Granite Capital Holdings. Глава МИД Канады Мелани Жоли планирует обратиться в суд с запросом о постоянной конфискации этих средств в пользу страны.

Это первый случай, когда Канада применяет закон, разрешающий по решению суда конфисковывать активы, находящиеся под санкциями.

Напомним

Еще в июне суд США одобрил конфискацию двух частных самолетов российского олигарха Романа Абрамовича на сумму более 400 миллионов долларов за нарушение законов США по экспорту и санкциям.

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