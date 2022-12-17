Російські олігархи відхрещуються від путіна: до Європейського суду подали 61 позов проти санкцій ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Олігархи та компанії з росії та білорусі подали 61 позов до Європейського суду: усі вони стверджують, що не мають стосунку до війни в Україні, і вимагають виключити їх із санкційних спискі, повідомляє Bild, пише УНН.
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"Десятки російських олігархів звернулися до судів з вимогою скасувати санкції Євросоюзу. Бізнесмени стверджують, що їх помилково назвали "наближеними до володимира путіна", - пише видання.
За даними Європейського суду, на сьогодні оскаржити введені санкції намагається 61 особа або компанія з росії та білорусі. Усі вони потрапили до "чорних списків", оскільки, як стверджується, надавали фінансову чи політичну підтримку путіну та його військовій кампанії в Україні. Самі олігархи стверджують, що їхні активи в ЄС — це насамперед дорога нерухомість та яхти — заморожені несправедливо.
Bild називає імена деяких позивачів:
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- Григорій Берьозкін. Мільярдер і власник великої енергетичної компанії ЕСН з початком війни втратив громадянство Кіпру — острівна держава вирішила відкликати у нього паспорт. У своєму позові Берьозкін говорить про зіпсовану репутацію і вказує, що «не має стосунку до подій в Україні та не підтримує уряд росії».
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- Геннадій Тимченко. Головний акціонер банку «Росія» та близький друг путіна, з яким президент навіть іноді грає у хокей, вважає, що влада ЄС явно помилилася в оцінці його відносин з російським лідером. Через збитки він вимагає від Євросоюзу компенсації обсягом одного мільйона євро.
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- Сергій Мндоянц. Один із керівників телекомунікаційної компанії «Система» у позовній заяві говорить про те, що не вважає себе «значним підприємцем», як про нього висловилася влада ЄС, мотивуючи внесення до санкційного списку.
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У списку позивачів, як зазначається, також є й інші відомі на Заході олігархи, серед них колишній власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович. Також винятку із списку санкцій намагався домогтися Алішер Усманов, проте судді Європейського суду в задоволенні його вимог вже відмовили.