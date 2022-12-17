Российские олигархи открещиваются от путина: в Европейский суд подали 61 иск против санкций ЕС

Детали

"Десятки российских олигархов обратились в суды с требованием отменить санкции Евросоюза. Бизнесмены утверждают, что их ошибочно назвали "приближенными к владимиру путину", - пишет издание.

По данным Европейского суда, на сегодняшний день оспорить введённые санкции пытается 61 человек или компания из россии и беларуси. Все они попали в "чёрные списки", поскольку, как утверждается, оказывали финансовую или политическую поддержку путину и его военной кампании в Украине. Сами олигархи утверждают, что их активы в ЕС — это в первую очередь дорогая недвижимость и яхты — заморожены несправедливо.

Bild называет имена некоторых истцов:



Григорий Берёзкин. Миллиардер и владелец крупной энергетической компании ЕСН с началом войны лишился гражданства Кипра — островное государство решило отозвать у него паспорт. В своём иске Берёзкин говорит об испорченной репутации и указывает, что «не имеет отношения к событиям в Украине и не поддерживает правительство рф».



Геннадий Тимченко. Главный акционер банка «Россия» и близкий друг путина, с которым президент даже иногда играет в хоккей, считает, что власти ЕС явно ошиблись в оценке его отношений с российским лидером. Из-за понесенного ущерба он требует от Евросоюза компенсации в размере одного миллиона евро.



Сергей Мндоянц. Один из руководителей телекоммуникационной компании «Система» в исковом заявлении говорит о том, что не считает себя «значительным предпринимателем», как о нём выразились власти ЕС, мотивируя внесение в санкционный список.



В списке истцов, как отмечается, также есть и другие известные на Западе олигархи, в их числе бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. Также исключения из санкционного списка пытался добиться Алишер Усманов, однако судьи Европейского суда в удовлетворении его требований уже отказали.