Российские олигархи открещиваются от путина: в Европейский суд подали 61 иск против санкций ЕС

ukru
Эксклюзив
16:00 • 50385 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 114732 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 122410 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107067 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102042 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 85873 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110391 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135857 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122928 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136665 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 131895 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128130 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113613 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 61959 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 49978 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225703 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256297 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194904 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200468 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235887 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 61977 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113615 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118183 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125811 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140982 просмотра
Актуальное
Российские олигархи открещиваются от путина: в Европейский суд подали 61 иск против санкций ЕС

Российские олигархи открещиваются от путина: в Европейский суд подали 61 иск против санкций ЕС

Киев • УНН

 • 849661 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Олигархи и компании из россии и беларуси подали 61 иск в Европейский суд: все они утверждают, что не имеют отношения к войне в Украине, и требуют исключить их из санкционных списков, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

"Десятки российских олигархов обратились в суды с требованием отменить санкции Евросоюза. Бизнесмены утверждают, что их ошибочно назвали "приближенными к владимиру путину", - пишет издание.

По данным Европейского суда, на сегодняшний день оспорить введённые санкции пытается 61 человек или компания из россии и беларуси. Все они попали в "чёрные списки", поскольку, как утверждается, оказывали финансовую или политическую поддержку путину и его военной кампании в Украине. Сами олигархи утверждают, что их активы в ЕС — это в первую очередь дорогая недвижимость и яхты — заморожены несправедливо. 

Bild называет имена некоторых истцов:

  • Григорий Берёзкин. Миллиардер и владелец крупной энергетической компании ЕСН с началом войны лишился гражданства Кипра — островное государство решило отозвать у него паспорт. В своём иске Берёзкин говорит об испорченной репутации и указывает, что «не имеет отношения к событиям в Украине и не поддерживает правительство рф».
  • Геннадий Тимченко. Главный акционер банка «Россия» и близкий друг путина, с которым президент даже иногда играет в хоккей, считает, что власти ЕС явно ошиблись в оценке его отношений с российским лидером. Из-за понесенного ущерба он требует от Евросоюза компенсации в размере одного миллиона евро.
  • Сергей Мндоянц. Один из руководителей телекоммуникационной компании «Система» в исковом заявлении говорит о том, что не считает себя «значительным предпринимателем», как о нём выразились власти ЕС, мотивируя внесение в санкционный список.

В списке истцов, как отмечается, также есть и другие известные на Западе олигархи, в их числе бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. Также исключения из санкционного списка пытался добиться Алишер Усманов, однако судьи Европейского суда в удовлетворении его требований уже отказали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы