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Канада хоче спрямувати арештовані активи олігарха Абрамовича на відбудову України

Канада хоче спрямувати арештовані активи олігарха Абрамовича на відбудову України

Київ • УНН

 • 504211 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Канада розпочинає процес конфіскації арештованих активів російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича. Йдеться про 26 млн доларів США, які планують спрямувати на відновлення України.

Про це йдеться в заяві МЗС Канади, передає УНН.

Цитата

“У разі конфіскації, отримані кошти можуть бути використані для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму”, — повідомляє МЗС Канади.

Деталі

Підсанкційні активи належать компанії Абрамовича Granite Capital Holdings. Глава МЗС Канади Мелані Жолі планує звернутися до суду із запитом про постійну конфіскацію цих коштів на користь країни.

Це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями.

Нагадаємо

Ще у червні суд США схвалив конфіскацію двох приватних літаків російського олігарха Романа Абрамовича на суму понад 400 мільйонів доларів за порушення законів США щодо експорту та санкцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські олігархи відхрещуються від путіна: до Європейського суду подали 61 позов проти санкцій ЄС

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