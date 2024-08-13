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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Арбитраж в Париже принял решение в пользу Укрэнерго: рассмотрит дело против рф по активам в Крыму

Арбитраж в Париже принял решение в пользу Укрэнерго: рассмотрит дело против рф по активам в Крыму

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 11:52  •  11779 просмотра

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Арбитражный трибунал в Париже признал юрисдикцию рассматривать иск 'Укрэнерго' против России относительно активов в Крыму. Компания требует компенсации за экспроприированные энергетические объекты на полуострове.

Арбитражный трибунал в Париже признал юрисдикцию рассматривать иск НЭК "Укрэнерго" против россии относительно активов во временно оккупированном Крыму, сообщили в Укрэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

"На шаг ближе к справедливости. Арбитражный трибунал в Париже, назначенный для рассмотрения дела Постоянной палатой третейского суда, 5 августа принял решение в пользу "Укрэнерго", признав, что суд имеет юрисдикцию на рассмотрение спора", - отметили в компании в соцсетях.

Это означает, как сообщается, что "в итоге Арбитражный трибунал заслушает и примет решение по искам "Укрэнерго", поданным компанией против российской федерации в 2019 году".

"Решение об отклонении жалоб россиян - наконец открывает путь к рассмотрению дела по существу. В отличие от других подобных дел по искам украинских компаний против государства-агрессора, в суде по представлению "Укрэнерго" - россия принимает активное участие: представители генеральной прокуратуры рф присутствуют во время заседаний трибунала", - отметили в компании.

Арбитрам понадобилось 11 месяцев, чтобы проанализировать аргументы сторон и принять свое решение о юрисдикции рассмотрения дела.

"Сейчас мы готовимся к следующим этапам рассмотрения в суде. Понимаем, что этот путь будет еще длительным и достаточно сложным. Но в конце концов агрессор до последней копейки заплатит за убытки, нанесенные украинской энергосистеме", - отметили в Укрэнерго.

Дополнение

Как указано, речь идет об исках, в которых "Укрэнерго" требует от россии выплаты компенсации за незаконно экспроприированные энергетические активы и инвестиции в Крыму. В частности, это 17 подстанций и более 1300 километров линий электропередачи. Общая сумма нанесенного оккупантами ущерба оценивается в 527 миллионов евро.

Иск в международный Арбитражный трибунал НЭК "Укрэнерго" подала еще в 2019 году. В конце 2020-го дело начали рассматривать.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrenerhoУкрэнерго
parizhПариж
krymКрым
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