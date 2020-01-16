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В "Слуге народа" рассказали, почему поддержали законопроект о легализации игорного бизнеса

Киев • УНН

 • 18252 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Игорные заведения решили легализовать из-за понимания того, что держать их всегда закрытыми трудно, ведь они начнут работать нелегально. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

В "Слуге народа" рассказали, почему поддержали законопроект о легализации игорного бизнеса

"Сегодня приняли в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. Важно то, что мы выполняем это обещание Президента, то мы убираем все эти залы, которые сейчас закрыты. У нас были единичные каждую неделю, я лично отслеживаю от общественности информацию или кто-то открылся, потому что сейчас они все вне закона, и мы передаем эту информацию в МВД, и в СБУ, и они быстро очень реагируют. Такого не было еще в истории страны, когда такое уже длительное время держат всех закрытыми, и они все прислушиваются закона. Но мы понимаем, что держать вот так в "ежовых" рукавицах нельзя всегда, они начнут как-то нелегально работать, поэтому мы будем легализовать этот вопрос, где могут быть казино - только в крупных отелях 5 звезд", - заявил он.

Теперь, все игорные заведения будут располагаться только в 5-звездочных отелях.

"Только сигнал о том, что льгота, если ты строишь новый 5-звездочный отель, это инвестиции примерно в 100 млн долларов и выше, и ты получаешь на 10 лет лицензии на казино бесплатно. Уже к нам приезжали три группы международных отелей, которые готовы по всей территории Украины строить 5-звездочные отели. Это хороший экономический стимул - строить гостиницы. Залы игровых автоматов убрали (после запрета - ред.) со всех мест кроме гостиниц 3,4,5 звезд. Почему мы так сделали? Потому что очень легко отслеживать. Если ты видишь какой-то зал, если это не отель, это точно нелегальный зал... Мы опасаемся, что через некоторое время могут появляться нелегальные игровые залы", - добавил он.

Кроме этого Арахамия напомнил, что в законопроекте повысили уголовную ответственность.

"В этом законопроекте мы внесли изменения в Уголовный кодекс и существенно повысили уголовную ответственность тех людей, которые нелегально азартной деятельностью занимаются, и правоохранительным органам, которыми это покрывают. Если раньше это можно было "порешать" с помощью штрафов, то сейчас это тюрьма и довольно длительная", - акцентировал внимание он.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2285-д (альтернативный №2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Как ранее сообщалось в УНН, парламентарии 19 декабря 2019 года провалили голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса.

После чего Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии всех игорных залов на территории Украины. За один день в Украине закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.

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