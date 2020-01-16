У "Слузі народу" розповіли, чому підтримали законопроект про легалізацію грального бізнесу

"Сьогодні прийняли в перше читання законопроект про легалізацію грального бізнесу. Важливо те, що ми виконуємо цю обіцянку Президента, те що ми прибираємо всі ці зали, які зараз зачинені. У нас були поодинокі кожного тижня, я особисто відслідковую від громадськості інформацію чи хтось відкрився, бо зараз вони всі поза законом, і ми передаємо цю інформацію в МВС, і в СБУ, і вони швидко дуже реагують. Такого не було ще в історії країни, коли такий вже тривалий час тримають всіх закритими, і вони всі дослуховуються закону. Але ми розуміємо, що тримати ось так у "їжових" рукавицях не можна завжди, вони почнуть якось нелегально працювати, тому ми легалізуємо це питання, де можуть бути казино - тільки у великих готелях 5 зірок", - заявив він.

Тепер, всі гральні заклади будуть розташовуватися лише у 5-зіркових готелях.

"Тільки сигнал про те, що є пільга, якщо ти будуєш новий 5-зірковий готель, це інвестицій приблизно 100 млн доларів і вище, і ти отримуєш на 10 років ліцензії на казино безкоштовно. Вже до нас приїжджали три групи міжнародних готелів, які готові по всій території України будувати 5-зіркові готелі. Це гарний економічний стимул - будувати готелі. Зали гральних автоматів прибрали (після заборони - ред.) з усіх місць окрім готелів 3,4,5 зірок. Чому ми так зробили? Тому що дуже легко відслідковувати. Якщо ти бачиш якийсь зал, якщо це не готель, то це точно нелегальний зал… Ми побоюємося, що через деякий час можуть з’являтися нелегальні гральні зали", - додав він.

Окрім цього Арахамія нагадав, що у законопроекті підвищили кримінальну відповідальність.

"В цьому законопроекті ми внесли зміни до кримінального кодексу і суттєво підвищили кримінальну відповідальність тим людям, які нелегально азартною діяльністю займаються, і правоохоронним органам, які це покривають. Якщо раніше це можна було "порішати" за допомогою штрафів, то зараз це в’язниця і досить тривала", - акцентував увагу він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2285-д (альтернативний до №2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

Як раніше повідомлялося в УНН, парламентарі 19 грудня 2019 року провалили голосування за законопроект щодо легалізації грального бізнесу.

Після чого Президент України Володимир Зеленський заявив про закриття всіх гральних залів на території України. За один день в Україні закрили понад 5,3 тисячі нелегальних гральних залів.