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Арахамия допустил, что уже через несколько недель спортивные арены и казармы станут госпиталями

Киев  •  УНН

 • 13083 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия допустил, что уже через несколько недель спортивные арены, на которых сейчас проводят концерты, и казармы — станут госпиталями для больных с COVID-19. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

“Все начинают друг на друга, я извиняюсь, переводить стрелки. И это действительно сегодня проблема № 1. Надеюсь, что она каким-то образом уляжется уже в понедельник, когда все поймут, что уже все, выборы состоялись, и хватит уже друг с другом грызться. И давайте решать проблему, потому что здесь я не буду, наверное, ньюсмейкером, но те прогнозы, математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты — они просто ужасающие. И вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты, те же самые казармы, которые возможно придется освобождать, станут вот этими госпиталями, для изоляции и так далее”, — сказал Давид Арахамия.

Напомним, в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает “красная” зона карантина, мобилизация врачей, развертывание медицинских госпиталей и медицинская сортировка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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