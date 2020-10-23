Арахамия допустил, что уже через несколько недель спортивные арены и казармы станут госпиталями

“Все начинают друг на друга, я извиняюсь, переводить стрелки. И это действительно сегодня проблема № 1. Надеюсь, что она каким-то образом уляжется уже в понедельник, когда все поймут, что уже все, выборы состоялись, и хватит уже друг с другом грызться. И давайте решать проблему, потому что здесь я не буду, наверное, ньюсмейкером, но те прогнозы, математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты — они просто ужасающие. И вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты, те же самые казармы, которые возможно придется освобождать, станут вот этими госпиталями, для изоляции и так далее”, — сказал Давид Арахамия.

Напомним, в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает “красная” зона карантина, мобилизация врачей, развертывание медицинских госпиталей и медицинская сортировка.