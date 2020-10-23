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Арахамія допустив, що вже через кілька тижнів спортивні арени і казарми стануть госпіталями

Арахамія допустив, що вже через кілька тижнів спортивні арени і казарми стануть госпіталями

Київ • УНН

 • 13084 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив, що вже через кілька тижнів спортивні арени, на яких зараз проводять концерти, і казарми - стануть госпіталями для хворих з COVID-19. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", передає УНН.

“Все починають один на одного, я перепрошую, переводити стрілки. І це дійсно сьогодні проблема № 1. Сподіваюся, що вона якимось чином вляжеться вже в понеділок, коли всі зрозуміють, що вже все, вибори відбулися, і вистачить уже один з одним гризтися. І давайте вирішувати проблему, тому що тут я не буду, напевно, ньюсмейкером, але ті прогнози, математичні моделі, які показують лікарі-інфекціоністи — вони просто жахливі. І цілком можливо, що ми вже через кілька тижнів прийдемо до того, що все-таки ці спортивні арени, де зараз проходять якісь концерти, ті ж самі казарми, які можливо доведеться звільняти, стануть ось цими госпіталями, для ізоляції і так далі”, — сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я розробили чотирьохрівневий план дій в залежності від кількості хворих COVID-19. Так, при сильному зростанні кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає “червона” зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання медичних госпіталів і медичне сортування.

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