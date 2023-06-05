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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16350 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Apple провела ежегодную презентацию: показали новый MacBook Air, Mac Pro, новую iOS 17, iPad OS, Mac OS, Кодзиму и несколько новых приложений

Киев • УНН

 • 812617 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2023, в рамках которой представила ряд обновленных продуктов, сообщает УНН со ссылкой на Mash.

Apple провела ежегодную презентацию: показали новый MacBook Air, Mac Pro, новую iOS 17, iPad OS, Mac OS, Кодзиму и несколько новых приложений

Детали 

Самыми долгожданными были Apple Vision Pro - очки дополненной реальности. 

Также презентовали следующее:

  • Mac Air вырос до 15-дюймовой диагонали, а начинку новую не завезли. Все будет работать на прошлогоднем железе с процессором M2.
  • Mac Studio будет иметь процессоры M2 Max и M2 Ultra. Последний это новый чип, который поддерживает до 192 ГБ ОЗУ.
  • Mac Pro на чипе Apple Silicon.
  • iOS 17. Теперь можно настраивать изображения контактов — почти как обои на рабочем столе. В iMessage можно искать по фильтрам, расшифровывать голосовые сообщения и автоматически сообщать родственникам, когда вы дошли до нужной точки на карте. Новый режим часов StandBy, а также возможность оставить видеосообщение человеку, которому вы не смогли дозвониться по FaceTime.
  • iPad OS. Интерактивные виджеты, кастомизированный экран блокировки, как в iPhone, улучшили функционал Stage Manager, приложение "Здоровье" и новый инструмент работы с PDF.
  • MacOS Sonoma. Вернули виджеты, их можно снова перемещать по экрану. Появился "Игровой режим", в котором все ресурсы макбука будут работать на производительность игры. Правда, их все еще три штуки, из которых одна вылетает, а две просто не работают.
  • КОДЗИМА. Хидео приехал в Купертино, чтобы рассказать, что теперь его творение Death Stranding будет работать на компьютерах Apple. 
  • AirPods получат адаптивный звук. Почти как адаптивный шумодав громкость музыки меняется в зависимости от обстоятельств вокруг вас.
  • watchOS 10. Два новых циферблата, быстрый доступ к виджетам через колесики, улучшения для велосипедистов и гольфистов и новый 3D-вид компаса для Apple Watch Ultra.
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