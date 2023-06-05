Apple провела щорічну презентацію: показали новий MacBook Air, Mac Pro, нову iOS 17, iPad OS, Mac OS, Кодзиму та кілька нових додатків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Компанія Apple провела щорічну конференцію для розробників WWDC 2023, в рамках якої представила низку оновлених продуктів, повідомляє УНН з посиланням на Mash.
Деталі
Найбільш довгоочікуваними були Apple Vision Pro - окуляри доповненої реальності.
Також презентували наступне:
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- Mac Air виріс до 15-дюймової діагоналі, а начинку нову не завезли. Все працюватиме на торішньому залозі з процесором M2.
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- Mac Studio матиме процесори M2 Max і M2 Ultra. Останній це новий чіп, який підтримує до 192 ГБ ОЗУ.
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- Mac Pro на чіпі Apple Silicon.
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- iOS 17. Тепер можна налаштовувати зображення контактів — майже як шпалери на робочому столі. В iMessage можна шукати по фільтрах, розшифровувати голосові повідомлення та автоматично повідомляти родичів, коли ви дійшли до потрібної точки на карті. Новий режим годинника StandBy, а також можливість залишити відеоповідомлення людині, якій ви не змогли додзвонитися по FaceTime.
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- iPad OS. Інтерактивні віджети, кастомізований екран блокування, як в iPhone, покращили функціонал Stage Manager, додаток "Здоров'я" та новий інструмент роботи з PDF.
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- MacOS Sonoma. Повернули віджети, їх можна знову переміщати по екрану. З'явився "Ігровий режим", у якому всі ресурси макбука працюватимуть на продуктивність гри. Щоправда, їх все ще три штуки, з яких одна вилітає, а дві просто не працюють.
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- КОДЗИМА. Хідео приїхав до Купертіно, щоб розповісти, що тепер його творіння Death Stranding працюватиме на комп'ютерах Apple.
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- AirPods отримають адаптивний звук. Майже як адаптивний шумодав гучність музики змінюється в залежності від обставин навколо вас.
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- watchOS 10. Два нові циферблати, швидкий доступ до віджетів через коліщатка, покращення для велосипедистів та гольфістів та новий 3D-вид компаса для Apple Watch Ultra.
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