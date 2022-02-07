Apple планирует презентовать новый бюджетный iPhone: известная дата
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Компания Apple планирует презентовать новый бюджетный iPhone. Презентация анонсирована на 8 марта 2022 года. Также производитель представит потребителям обновленный iPad. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Вероятно, это будет онлайн-презентация. В компании надеются, что событие станет началом массового запуска продукции с рекордным оборотом.
Как ожидается, новый смартфон будет обновленной версией iPhone SE. Впервые эту бюджетную модель показали в 2016 году.
В 2020 году появился iPhone SE второго поколения. Смартфон третьего поколения будет оснащен поддержкой 5G, более совершенной камерой и мощным процессором. Дизайн продукта останется таким же, как в предыдущей версии.
Напомним
Компания Apple подала заявку на патент новой технологии, которая позволяет наушникам AirPods сканировать уши для распознавания своего владельца и самоблокироваться в том случае, если их наденет посторонний.