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15 марта, 19:03 • 102147 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132976 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117899 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111877 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101775 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99837 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86840 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119787 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Apple планирует презентовать новый бюджетный iPhone: известная дата

Apple планирует презентовать новый бюджетный iPhone: известная дата

Киев • УНН

 • 26493 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Компания Apple планирует презентовать новый бюджетный iPhone. Презентация анонсирована на 8 марта 2022 года. Также производитель представит потребителям обновленный iPad. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Вероятно, это будет онлайн-презентация. В компании надеются, что событие станет началом массового запуска продукции с рекордным оборотом.

Как ожидается, новый смартфон будет обновленной версией iPhone SE. Впервые эту бюджетную модель показали в 2016 году.

В 2020 году появился iPhone SE второго поколения. Смартфон третьего поколения будет оснащен поддержкой 5G, более совершенной камерой и мощным процессором. Дизайн продукта останется таким же, как в предыдущей версии.

Напомним

Компания Apple подала заявку на патент новой технологии, которая позволяет наушникам AirPods сканировать уши для распознавания своего владельца и самоблокироваться в том случае, если их наденет посторонний.

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