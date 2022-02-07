Apple планує презентувати новий бюджетний iPhone: відома дата
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Компанія Apple планує презентувати новий бюджетний iPhone. Презентацію анонсовано на 8 березня 2022 року. Також виробник представить споживачам оновлений iPad. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Ймовірно, це буде онлайн-презентація. В компанії сподіваються, що подія стане початком масового запуску продукції з рекордним обігом.
Як очікується, новий смартфон буде оновленою версією iPhone SE. Вперше цю бюджетну модель показали у 2016 році.
2020 року з'явився iPhone SE другого покоління. Смартфон третього покоління буде оснащений підтримкою 5G, більш досконалою камерою і потужним процесором. Дизайн продукту залишиться таким ж, як у попередній версії.
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Компанія Apple подала заявку на патент нової технології, яка дозволяє навушникам AirPods сканувати вуха для розпізнання свого власника та самоблокуватися у тому випадку, якщо їх надягне сторонній.