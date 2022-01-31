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Навушники AirPods зможуть ідентифікувати особистість власника

Навушники AirPods зможуть ідентифікувати особистість власника

Київ • УНН

 • 26472 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Компанія Apple подала заявку на патент нової технології, яка дозволяє навушникам AirPods сканувати вуха для розпізнання свого власника та самоблокуватися у тому випадку, якщо їх надягне сторонній. Про це повідомляє УНН з посиланням на Patently Apple.

Деталі

Інженери запропонували використовувати біометричну інформацію про будову внутрішнього вуха людини як спосіб підтвердження особи.

Зазначається, що будова вуха одного користувача забезпечить опцію, відповідно до якої ультразвуковий сигнал матиме унікальне відлуння. Якщо хтось інший захоче послухати музику через ваші AirPods, вони будуть самоблокуватися.

Також навушники будуть пов’язані з Apple Watch. Коли система отримає достатню кількість інформації про відстань кроків, темпі та інших параметрах, AirPods зможуть підтверджувати особу по ході.

Нагадаємо 

Apple почала тестувати функцію розпізнавання обличчя у масці.

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