Навушники AirPods зможуть ідентифікувати особистість власника

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Інженери запропонували використовувати біометричну інформацію про будову внутрішнього вуха людини як спосіб підтвердження особи.

Зазначається, що будова вуха одного користувача забезпечить опцію, відповідно до якої ультразвуковий сигнал матиме унікальне відлуння. Якщо хтось інший захоче послухати музику через ваші AirPods, вони будуть самоблокуватися.

Також навушники будуть пов’язані з Apple Watch. Коли система отримає достатню кількість інформації про відстань кроків, темпі та інших параметрах, AirPods зможуть підтверджувати особу по ході.

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