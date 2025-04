Apple почала тестувати функцію розпізнавання обличчя у масці

Деталі

Як зазначили, у налаштуваннях розблокування пристрою з'явиться функція "використовувати Face ID з маскою".

"Для аутентифікаціїi Phone розпізнаватиме унікальні риси обличчя в зоні навколо очей", - ідеться у повідомленні.

Деякі видання зазначають, що нова функція буде доступною лише на iPhone 12 та iPhone 13.

Well this is new (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Нагадаємо

Компанія Apple розробляє технологію, яка допоможе діагностувати депресію та порушення когнітивних функцій за допомогою iPhone.