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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Apple почала тестувати функцію розпізнавання обличчя у масці

Apple почала тестувати функцію розпізнавання обличчя у масці

Київ • УНН

 • 16621 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Розробники американської компанії Apple додали до бета-версії програмного забезпечення iOS 15.4 можливість розпізнавання обличчя у масці. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Як зазначили, у налаштуваннях розблокування пристрою з'явиться функція "використовувати Face ID з маскою".

"Для аутентифікаціїi Phone розпізнаватиме унікальні риси обличчя в зоні навколо очей", - ідеться у повідомленні.

Деякі видання зазначають, що нова функція буде доступною лише на iPhone 12 та iPhone 13.

Well this is new (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Нагадаємо

Компанія Apple розробляє технологію, яка допоможе діагностувати депресію та порушення когнітивних функцій за допомогою iPhone.

Українські Національні Новини

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