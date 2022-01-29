Apple почала тестувати функцію розпізнавання обличчя у масці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Розробники американської компанії Apple додали до бета-версії програмного забезпечення iOS 15.4 можливість розпізнавання обличчя у масці. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Verge.
Деталі
Як зазначили, у налаштуваннях розблокування пристрою з'явиться функція "використовувати Face ID з маскою".
"Для аутентифікаціїi Phone розпізнаватиме унікальні риси обличчя в зоні навколо очей", - ідеться у повідомленні.
Деякі видання зазначають, що нова функція буде доступною лише на iPhone 12 та iPhone 13.
Well this is new (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022
Нагадаємо
Компанія Apple розробляє технологію, яка допоможе діагностувати депресію та порушення когнітивних функцій за допомогою iPhone.