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15 марта, 19:03 • 102156 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Актуальное
Apple начала тестировать функцию распознавания лица в маске

Apple начала тестировать функцию распознавания лица в маске

Киев • УНН

 • 16619 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Разработчики американской компании Apple добавили в бета-версию программного обеспечения iOS 15.4 возможность распознавания лица в маске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Как отметили, в настройках разблокировки устройства появится функция "использовать Face ID с маской".

"Для аутентификации іPhone будет распознавать уникальные черты лица в зоне вокруг глаз", - говорится в сообщении.

Некоторые издания отмечают, что новая функция будет доступна только на iPhone 12 и iPhone 13.

Well this is new  (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Напомним

Компания Apple разрабатывает технологию, которая поможет диагностировать депрессию и нарушение когнитивных функций с помощью iPhone.

Украинские Национальные Новости

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