Apple розробляє технологію для виявлення депресії за допомогою iPhone

Деталі

Компанія Apple хоче створити технологію, яка могла б попереджати людей про те, що їхнє здоров'я в небезпеці, щоб вони вчасно могли звернутися до лікаря.

Нову функцію Apple розробляє разом із американською біотехнологічною компанією Biogen і Каліфорнійським університетом у Лос-Анджелесі (UCLA).

Ознаки депресії та порушення когнітивних функцій планують виявляти за допомогою різних датчиків, аналізу режиму сну, фізичної активності, частотності серцевих скорочень і дихання. Окрім того, вимірюватимуть швидкість набирання тексту та кількість помилок.

Також користувачам надсилатимуть анкету із питаннями щодо їхнього самопочуття. Дослідники сподіваються, що ця інформація допоможе зрозуміти емоції, рівень концентрації та душевний стан людини.

Зазначають, що перші випробування розпочали вчора, 20 вересня.

Нагадаємо

Американська компанія Apple планує встановлювати на iPhone програмне забезпечення для виявлення зображень жорстокого поводження з дітьми та порнографії.

Система безперервно скануватиме фотографії та відео користувачів iPhone і порівнювати їх з наявною базою. Завдяки новій системі, кожній фотографії надаватимуть “ваучер безпеки”, на якому буде позначено, чи є зображення підозрілим. Щойно певна кількість знімків отримуватиме позначку підозрілих, Apple дозволить розшифрувати їх. Як відомо, у разі виявленя незаконних фото або відео, відомості про це передаватимуться відповідним органам.