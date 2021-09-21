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Apple разрабатывает технологию для выявления депрессии с помощью iPhone

Apple разрабатывает технологию для выявления депрессии с помощью iPhone

Киев  •  УНН

 • 14976 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Компания Apple работает над созданием технологии, которая поможет диагностировать депрессию и нарушение когнитивных функций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Компания Apple хочет создать технологию, которая могла бы предупреждать людей о том, что их здоровье в опасности, чтобы они вовремя могли обратиться к врачу.

Новую функцию Apple разрабатывает вместе с американской биотехнологической компанией Biogen и Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA).

Признаки депрессии и нарушения когнитивных функций планируют выявлять с помощью различных датчиков, анализа режима сна, физической активности, частотности сердечных сокращений и дыхания. Кроме того, будут измерять скорость набора текста и количество ошибок.

Также пользователям будут присылать анкету с вопросами об их самочувствии. Исследователи надеются, что эта информация поможет понять эмоции, уровень концентрации и душевное состояние человека.

Отмечают, что первые испытания начали вчера, 20 сентября.

Напомним

Американская компания Apple планирует устанавливать на iPhone программное обеспечение для выявления изображений жестокого обращения с детьми и порнографии.

Система будет непрерывно сканировать фотографии и видео пользователей iPhone и сравнивать их с имеющейся базой. Благодаря новой системе, каждой фотографии будет присваиваться "ваучер безопасности", на котором будет обозначено, является ли изображение подозрительным. Как только определенное количество снимков будет получать отметку подозрительных, Apple позволит расшифровать их. Как известно, при обнаружении незаконных фото или видео, сведения об этом будут передаваться соответствующим органам.

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