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15 марта, 19:03 • 103948 просмотра

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15 марта, 13:44 • 137150 просмотра

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Наушники AirPods смогут идентифицировать личность владельца

Наушники AirPods смогут идентифицировать личность владельца

Киев • УНН

 • 26468 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Компания Apple подала заявку на патент новой технологии, которая позволяет наушникам AirPods сканировать уши для распознавания своего владельца и самоблокироваться в том случае, если их наденет посторонний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Patently Apple.

Детали

Инженеры предложили использовать биометрическую информацию о строении внутреннего уха человека как способ подтверждения личности.

Отмечается, что строение уха одного пользователя обеспечит опцию, в соответствии с которой ультразвуковой сигнал будет иметь уникальное эхо. Если кто-то другой захочет послушать музыку через ваши AirPods, они будут самоблокироваться.

Также наушники будут связаны с Apple Watch. Когда система получит достаточное количество информации о расстоянии шагов, темпе и других параметрах, AirPods смогут подтверждать личность по походке.

Напомним

Apple начала тестировать функцию распознавания лица в маске.

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