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Apple и Google разрывают поддержку российских карт "Мир" - Федоров

Киев • УНН

 • 185308 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram сообщил, что Apple и Google разорвали связи с российскими платежными картами "Мир". Об этом информирует УНН.

Apple и Google разрывают поддержку российских карт "Мир" - Федоров

Цитата

"Apple удаляет карты мира в качестве опции в Apple Pay. Ожидается, что Apple удалит из сервиса уже имеющиеся карты в ближайшие дни. Тем временем Google приостановил пилотный план, который позволит клиентам использовать карты "Мир" у Google Pay в россии", - сообщил Федоров со ссылкой на The Wall Street Journal.

Также министр добавил, что ряд корпораций уходит с рынка рф и беларуси и прекратили там свое финансирование.

* Terrasoft навсегда уходит с рынков рф и беларуси. Компания уже инвестировала в поддержку украинской армии и волонтерские проекты свыше 10 млн грн.

* Российский интернет-холдинг VK, в прошлом Mail.ru Group, остался без доступа к серверам Microsoft. Американский гигант закрыл доступ, что привело к проблемам в работе почтового сервиса Mail.ru. Пользователи уже не могут просматривать файлы, которые прикреплены к письмам.

* Российский киберспортивный клуб Team Spirit (чемпионы мира по Dota 2) переезжают из Москвы в Белград. Команда также отказывается от расширения инфраструктуры в Москве.

* Spotify полностью прекратил свою деятельность в рф. Ранее он приостанавливал продажу подписки Premium в рф из-за выхода из страны Visa и Mastercard, а теперь покинул рынок.

* OLX Group выходит из рф.

* Приложения "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк", "ФК Открытие" и "Новикомбанк" стали недоступными для загрузки в Play Market. Однако если приложение было загружено ранее, то оно работает без изменений.

* Schlumberger приостановила новые инвестиции в россию. Это компания, которая занимается разработкой технологических и цифровых решений для энергетической сферы.

Напомним

Ряд техкомпаний покидают рынок россии и беларуси.

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