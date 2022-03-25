Apple і Google розривають підтримку російських карток "Мир" – Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram повідомив, що Apple і Google розірвали зв'язки з російськими платіжними картками "Мир". Про це інформує УНН.
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"Apple вилучає картки "Мир" як опцію в Apple Pay. Очікується, що Apple видалить із сервісу уже наявні карти найближчими днями. Тим часом Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки "Мир" у Google Pay в росії", - повідомив Федоров з посиланням на The Wall Street Journal.
Також міністр додав, що низка корпорацій йде з ринку рф та білорусі та припинили там своє фінансування.
• Terrasoft назавжди йде з ринків рф та білорусі. Компанія вже інвестувала на підтримку української армії та волонтерські проєкти понад 10 млн грн.
• Російський інтернет-холдинг VK, в минулому Mail.ru Group, залишився без доступу до серверів Microsoft. Американський гігант закрив доступ, що призвело до проблем в роботі поштового сервісу Mail.ru. Користувачі уже не можуть переглядати файли, які прикріплені до листів.
• Російський кіберспортивний клуб Team Spirit (чемпіони світу по Dota 2) переїздять з Москви в Белград. Команда також відмовляється від розширення інфраструктури в Москві.
• Spotify повністю припинив свою діяльність в рф. Раніше він призупиняв продаж підписки Premium в рф через вихід з країни Visa і Mastercard, а тепер покинув ринок.
• OLX Group виходить з рф.
• Застосунки "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк", "ФК Открытие" и "Новикомбанк" стали недоступними для завантаження в Play Market. Однак якщо застосунок був завантажений раніше, то він працює без змін.
• Schlumberger призупинила нові інвестиції в росію. Це компанія, яка займається розробкою технологічних і цифрових рішень для енергетичної сфери.
Нагадаємо
Низка техкомпаній покидають ринок росії та білорусі.