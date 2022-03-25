Низка техкомпаній покидають ринок росії та білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У своєму Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що низка техкомпаній покидають ринок росії та білорусі. Про це повідомляє УНН.
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Американська компанія Grammarly припинила роботу в росії та білорусі — заблокувала доступ користувачам. Це онлайн-сервіс, який використовує АІ для допомоги в написанні текстів англійською мовою.
Clarivate припинила діяльність у росії та білорусі. Незалежна американська компанія, яка управляє базами даних, закриває офіс у рф. Компанія належить інформаційним системам, зокрема Web of Science, доступ до якої раніше був обмежений для користувачів із росії та білорусі.
Німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom оголосила, що припинить розробку програмного забезпечення в росії. Унаслідок чого більше не буде на ринку рф.
Японська телекомунікаційна компанія NEC Group призупинила всі майбутні продажі продуктів та послуг, а також майбутні інвестиції в російський ринок.
Weatherford International призупинила поставки й одразу ж зупинила будь-які нові інвестиції чи впровадження нових технологій у росії.
Додамо
Американська компанія, що займається розробкою відеоігор Epic Games, зібрала на допомогу Україні понад 50 мільйонів доларів