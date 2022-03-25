Epic Games зібрала на допомогу Україні понад 50 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Американська компанія, що займається розробкою відеоігор, зібрала на допомогу Україні понад 50 мільйонів доларів. Про це у своєму Telegram повідомив Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, про неймовірну підтримку від Epic Games. Американська компанія, що займається розробкою відеоігор, зібрала на допомогу Україні понад 50 мільйонів доларів. І продовжує збирати далі.
Додамо
У цифровому магазині Epic Games Store стартував весняний розпродаж ігор зі знижками до 75%. Акція триватиме до 7 квітня. Про це повідомляє сайт магазину.
Як раніше повідомляв УНН, прибуток з нового сезону гри Fortnite піде на підтримку України.